Мощное землетрясение произошло близ Филиппин

Землетрясение у восточного побережья острова Минданао зафиксировано в 04:58 по мск.
В акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао зафиксирован толчок магнитудой 6,5. Информацию об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился в 390 км восточнее города Бислиг на Минданао. Его очаг находился на глубине 10 км, а сам толчок был зафиксирован в 04:54 по московскому времени.
Ранее также произошло два землетрясения у берегов Камчатки. Одно имело магнитуду 4,3, а второе 4,4.