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Мощное землетрясение произошло близ Филиппин

В акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао зафиксирован толчок магнитудой 6,5. Информацию об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение у восточного побережья острова Минданао зафиксировано в 04:58 по мск.

В акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао зафиксирован толчок магнитудой 6,5. Информацию об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 390 км восточнее города Бислиг на Минданао. Его очаг находился на глубине 10 км, а сам толчок был зафиксирован в 04:54 по московскому времени.

Ранее также произошло два землетрясения у берегов Камчатки. Одно имело магнитуду 4,3, а второе 4,4.