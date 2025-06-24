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Медведя-людоеда застрелили на Сахалине

Оперативная группа на Сахалине застрелила медведя-людоеда, убившего двух мужчин. Об этом во вторник, 24 июня, сообщило агентство лесного и охотничьего хозяйства по региону.

Оперативная группа на Сахалине застрелила медведя-людоеда, убившего двух мужчин. Об этом во вторник, 24 июня, сообщило агентство лесного и охотничьего хозяйства по региону.

— Хищника обнаружили на том же месте, где и случилась трагедия. Сейчас охотоведы проводят экспертизу. Будет установлен пол, возраст особи, вскрытие покажет, есть ли в желудке животного останки человека. По результатам экспертизы информация будет дополняться, — написали в Telegram-канале службы.

Днем ранее сообщалось, что медведь напал на двух человек в Сахалинской области. Позже в СУ СК РФ по Сахалинской области сообщили, что на месте нападения животного нашли еще два тела.

Другой случай произошел в США: медведь пробрался в дом и накинулся на американца, спящего на раскладушке. При этом мужчина решил не двигаться в надежде, что хищник уйдет.