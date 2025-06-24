Медведя-людоеда застрелили на Сахалине

— Хищника обнаружили на том же месте, где и случилась трагедия. Сейчас охотоведы проводят экспертизу. Будет установлен пол, возраст особи, вскрытие покажет, есть ли в желудке животного останки человека. По результатам экспертизы информация будет дополняться, — написали в Telegram-канале службы.