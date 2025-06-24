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WP: Трамп одним махом уничтожил планы НАТО по Украине

После того, как США при поддержке президента Дональда Трампа напрямую вмешались в конфликт на Ближнем Востоке, ударив ракетами по Ирану, в НАТО опасаются, что обсуждение украинского конфликта может затянутся и все планы Запада по организации саммита Североатлантического альянса специально под Трампа пойдут под откос. Об этом пишет The Washington Post.

Трамп своими действиями по Ирану сорвал планы Запада насчет Украины, пишет Washington Post.

После того, как США при поддержке президента Дональда Трампа напрямую вмешались в конфликт на Ближнем Востоке, ударив ракетами по Ирану, в НАТО опасаются, что обсуждение украинского конфликта может затянутся и все планы Запада по организации саммита Североатлантического альянса специально под Трампа пойдут под откос. Об этом пишет The Washington Post.

«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить свое участие [в саммите НАТО в Гааге] в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в публикации журналистов. Изначально сообщалось, что на предстоящих переговорах европейские лидеры намерены были при обсуждении с Трампом сосредоточиться на поиске компромисов по украинскому конфликту.

В преддверии саммита НАТО в Гааге 24−25 июня генеральный секретарь альянса Марк Рютте уже выражал опасения по поводу разногласий между Дональдом Трампом и европейскими лидерами относительно будущего Украины в НАТО. По данным The New York Times, формат встречи изначально планировался коротким, чтобы избежать открытых споров, а личное участие украинского лидера Владимира Зеленского в саммите оставались под вопросом.

США 22 июня ударили по ядерным иранским объектам. В Тигране пообещали Вашингтону соизмеримый ответ. Спустя несколько дней Иран ударил по американским объектам в Катаре. Однако затем Трамп заявил, что стороны ближневосточного конфликта практически договорились о мире. Президент США также угрожающе заявил, что если конфликт не будет исчерпан, то обе стороны пожалеют об этом.

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