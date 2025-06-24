WP: Трамп одним махом уничтожил планы НАТО по Украине

После того, как США при поддержке президента Дональда Трампа напрямую вмешались в конфликт на Ближнем Востоке, ударив ракетами по Ирану, в НАТО опасаются, что обсуждение украинского конфликта может затянутся и все планы Запада по организации саммита Североатлантического альянса специально под Трампа пойдут под откос. Об этом пишет The Washington Post.