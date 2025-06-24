TJP: три человека погибли при попадании ракеты в жилой дом в Израиле

«Мы увидели мужчину, лежащего без сознания у входа в одно из зданий. Когда мы вошли внутрь, чтобы обыскать здание, мы увидели мужчину и женщину без сознания. Мы создали пункт по оказанию помощи пострадавшим, проводим медицинские осмотры жителей, которые покидают дома», — приводит издание слова старшего медика Шмарит Селы.