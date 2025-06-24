TJP: три человека погибли при попадании ракеты в жилой дом в Израиле

Три человека погибли, один — пропал без вести при попадании ракеты в жилой дом в израильском Беэр-Шеве во вторник, 24 июня, пишет The Jerusalem Post (TJP) со ссылкой на пожарно-спасательное управление Южного округа Израиля.
«Мы увидели мужчину, лежащего без сознания у входа в одно из зданий. Когда мы вошли внутрь, чтобы обыскать здание, мы увидели мужчину и женщину без сознания. Мы создали пункт по оказанию помощи пострадавшим, проводим медицинские осмотры жителей, которые покидают дома», — приводит издание слова старшего медика Шмарит Селы.
По данным газеты MDA, еще восемь человек получили ранения.
Спасатели призывают гражданских лиц не приближаться к месту происшествия, это мешает работе специалистов и ставит под угрозу общественную безопасность, отмечают СМИ.
Ранее МИД призвал россиян на Ближнем Востоке проявлять осторожность.