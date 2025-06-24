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TJP: три человека погибли при попадании ракеты в жилой дом в Израиле

Один человек числится пропавшим без вести в Беэр-Шеве после крушения иранской ракеты, отмечает издание.

Три человека погибли, один — пропал без вести при попадании ракеты в жилой дом в израильском Беэр-Шеве во вторник, 24 июня, пишет The Jerusalem Post (TJP) со ссылкой на пожарно-спасательное управление Южного округа Израиля.

«Мы увидели мужчину, лежащего без сознания у входа в одно из зданий. Когда мы вошли внутрь, чтобы обыскать здание, мы увидели мужчину и женщину без сознания. Мы создали пункт по оказанию помощи пострадавшим, проводим медицинские осмотры жителей, которые покидают дома», — приводит издание слова старшего медика Шмарит Селы.

По данным газеты MDA, еще восемь человек получили ранения.

Спасатели призывают гражданских лиц не приближаться к месту происшествия, это мешает работе специалистов и ставит под угрозу общественную безопасность, отмечают СМИ.

Ранее МИД призвал россиян на Ближнем Востоке проявлять осторожность.