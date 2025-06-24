Бывший замглавы новосибирского минтранса получил три года колонии за растрату

Согласно материалам дела, в 2018 году замминистра приобрел люксовый японский внедорожник. Чтобы освободить себя от затрат по содержанию дорогостоящей иномарки, чиновник по договоренности с руководителем территориального управления автодорог (ТУАД) Михаилом Чумановым (дело в отношении него приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны России) сдал джип в аренду этому учреждению. Для этого был подписан фиктивный договор с подставным лицом. В последующем замминистра использовал автомобиль не только по службе, но и в личных целях.