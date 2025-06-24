В Германии рассказали о подарке Трампа России

Трамп сделал подарок России, считает Брамль.
Удары США по Ирану подрывают легитимность мирового порядка, созданного Западом, и становятся подарком для России и Китая. Такое мнение на решения главы Соединенных Штатов Дональда Трампа высказал немецкий политолог Йозеф Брамль.
«Удары США подрывают их же мировой порядок, подарив преимущества России и Китаю», — передает слова Брамля журнал Focus. Он добавил, что такие действия снижают доверие к Западу у многих стран, особенно на Глобальном Юге.
В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта, что стало ответом на операции Израиля против Ирана. Трамп позже сообщил о перемирии между Ираном и Израилем, однако Иран опроверг наличие соглашений.