Рабочие на фабрике едва не задохнулись в Акмолинской области

Все пострадавшие — мужчины, работающие мойщиком и подсобными рабочими. Врачи зафиксировали у них схожие симптомы: рвоту, чихание, общую слабость. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал хлор, использованный при дезинфекции помещений. Как выяснилось, вещество применялось в концентрации, превышающей допустимые нормы.