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Рабочие на фабрике едва не задохнулись в Акмолинской области

В Акмолинской области назначено официальное расследование по факту массового отравления хлором на Макинской птицефабрике, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Источник: Baigenews

Пятеро сотрудников предприятия были госпитализированы с признаками острого отравления после уборки производственных помещений.

Все пострадавшие — мужчины, работающие мойщиком и подсобными рабочими. Врачи зафиксировали у них схожие симптомы: рвоту, чихание, общую слабость. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал хлор, использованный при дезинфекции помещений. Как выяснилось, вещество применялось в концентрации, превышающей допустимые нормы.

Причиной инцидента стало нарушение санитарных норм и правил при выполнении производственных работ.

сообщил Кайрат Жанаев, руководитель отдела департамента государственной инспекции труда по Акмолинской области

По его словам, создана специальная комиссия под председательством государственного инспектора труда. В её состав вошли также представители санитарно-эпидемиологической службы.