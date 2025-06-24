В Ростове вынесен приговор по делу о подготовке покушения на главу Крыма

Южный окружной военный суд приговорил Владимира Бондаря, обвиняемого в подготовке покушения на главу Республики Крым Сергея Аксёнова, к 13 годам лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе суда, Бондарь входил в состав преступной группы, занимался вербовкой соучастников и хранил самодельное взрывное устройство вплоть до 8 мая 2023 года.
Позже Бондарь получил задание оборудовать в машине тайник и переправить радиоуправляемую мину в Крым. Следуя указаниям организаторов, фигурант отправился из Симферополя в Геническ, где обнаружил три свёртка с семью мобильными телефонами и устройством для дистанционного подрыва.
После возвращения в Крым злоумышленник начал подготовку к теракту, однако был задержан сотрудниками спецслужб до совершения преступления.
Южный окружной военный суд в Ростове признал диверсанта виновным в приготовлении теракта и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — сказано в сообщении Южного окружного военного суда.