В Ростове вынесен приговор по делу о подготовке покушения на главу Крыма

Позже Бондарь получил задание оборудовать в машине тайник и переправить радиоуправляемую мину в Крым. Следуя указаниям организаторов, фигурант отправился из Симферополя в Геническ, где обнаружил три свёртка с семью мобильными телефонами и устройством для дистанционного подрыва.