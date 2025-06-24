Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Над Курской областью сбиты 14 БПЛА, два — над Московским регионом, по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями, — написали в Telegram-канале Минобороны.
Стало известно, что взвод бойцов Вооруженных сил Украины пропал без вести в районе Юнаковки в Сумской области. При этом анализ публикаций украинских волонтеров подтвердил участие в боевых действиях на данном участке фронта спецподразделения ГУР «химера».
Момент столкновения пуль, выпущенных снайперами российской армии с другим патроном, в результате которого был поражен солдат ВСУ, попал на видео.