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Губернатор Анохин: В Смоленской области был сбит украинский беспилотник

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Источник: Life.ru

«В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. На место происшествия направлены оперативные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что в случае угрозы атаки нужно избегать открытых мест, держаться подальше от окон и не снимать действия сил ПВО. При обнаружении обломков дрона важно сообщить об их местонахождении по телефону экстренных служб.

Ранее обломки беспилотника рухнули на многоэтажный дом в подмосковном Красногорске. Специалисты временно не пускают жильцов обратно в подъезд в целях безопасности. В результате атаки ВСУ мужчина получил осколочные раны руки и ноги, а беременная женщина на 29-й неделе была госпитализирована с острой реакцией на стресс. Всего из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.

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