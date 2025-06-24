Украинский депутат рассказал об унижении Зеленского в Гааге

Ранее американские журналисты писали, что участие Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Гааге обсуждалось с оглядкой на позицию президента США Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе и неоднозначно относится к самому Зеленскому. Изначально планировалось, что Украина будет на повестке обсуждения в рамках саммита, однако затем стало известно, что украинского лидера не будут привлекать к обсуждению политических вопросов. Далее вопрос поддержки Киева был исключен из официальной повестки вовсе. Связано это также с последними действиями Трампа в контексте конфликта на Ближнем Востоке, когда он ударил ракетами по Ирану.