В Южно-Сахалинске застрелили медведя, напавшего на людей

Медведь, напавший на людей в Южно-Сахалинске, застрелен, сообщили в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
В ведомстве рассказали, что утром оперативная группа обнаружила хищника на том же месте, где случилась трагедия — в районе «Трех оленей» у Корсаковской трассы.
Сейчас проводится экспертиза, в ходе которой будет установлен пол и возраст медведя. Также отмечается, что вскрытие покажет, есть ли в желудке животного человеческие останки.
Ранее сообщалось, что медведь напал на группу людей на Сахалине и убил двух мужчин.
Охотник Семен Татарников назвал возможные причины нападения хищника. По его словам, медведь мог быть бешеным.