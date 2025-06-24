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В Южно-Сахалинске застрелили медведя, напавшего на людей

Медведь, напавший на группу людей на Сахалине, отстрелен.

Медведь, напавший на людей в Южно-Сахалинске, застрелен, сообщили в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

В ведомстве рассказали, что утром оперативная группа обнаружила хищника на том же месте, где случилась трагедия — в районе «Трех оленей» у Корсаковской трассы.

Сейчас проводится экспертиза, в ходе которой будет установлен пол и возраст медведя. Также отмечается, что вскрытие покажет, есть ли в желудке животного человеческие останки.

Ранее сообщалось, что медведь напал на группу людей на Сахалине и убил двух мужчин.

Охотник Семен Татарников назвал возможные причины нападения хищника. По его словам, медведь мог быть бешеным.