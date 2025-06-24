В парке «Тайган» заявили, что лев не хотел нападать на директора

«Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чем-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг», — сказала Алексагина.
По ее словам, лев нанес Зубкову два укуса сзади в области шеи, а также раны когтем на ноге и под левым ребром.
«Исход мог быть любой. Это дикое животное. Мы готовились к худшему, хотя жизненно важные органы не задеты», — добавила представитель парка.
Алексагина также рассказала, что спасти директора после нападения льва помог один из посетителей.
«На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек — герой», — сообщила она.
Региональное следственное управление СК 22 июня сообщило, что директор парка «Тайган» получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи.
Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.