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Сотрудники ФСБ обнаружили заминированный схрон ВСУ в ДНР

Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в ведомстве.

Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в ведомстве.

Его подготовили военные украинской армии, когда вынужденно отступали из населенного пункта Селидово. Приехавшие на место специалисты обезвредили вражеские растяжки, после чего оперативники изъяли содержимое тайника.

Всего внутри нашли 22 автомата Калашникова, снайперские винтовки, пулеметы, ручные гранатометы и гранаты. Кроме того, там также находились три тысячи патронов и электроимпульсная мина НАТО.

Все вооружение передали Минобороны России — теперь его будут использовать уже российские военные, передает РЕН ТВ.

4 июня восемь контейнеров с оружием и боеприпасами обнаружили на взлетно-посадочной полосе в польской деревне Лашки неподалеку от границы с Украиной. По данным журналистов, найденный схрон не принадлежит польской армии и, вероятнее всего, является собственностью частной компании и предназначался для передачи на украинскую территорию.

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