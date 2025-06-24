Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ПВО за ночь сбили 20 украинских дронов над шестью регионами страны

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь нейтрализовали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь нейтрализовали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным Министерства обороны РФ, воздушные цели были уничтожены над территорией шести субъектов Российской Федерации.

Основная часть перехваченных БПЛА — 14 единиц — была сбита над Курской областью. Еще два беспилотника ликвидированы в небе над Московским регионом. По одному летательному аппарату уничтожено в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.

Напомним, что в подмосковном Красногорске произошёл пожар в жилом доме, в результате которого частично разрушился фасад здания.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский БПЛА, летевший на Москву.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше