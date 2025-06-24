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Пострадавших при пожаре в Красногорске разместили в гостинице

Жильцов квартиры, пострадавшей при пожаре в Красногорске, разместили в гостинице.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жильцов квартиры, пострадавшей при пожаре после атаки БПЛА в Красногорске, разместили в гостинице, им оказывается помощь, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

«Жильцов квартиры, пострадавшей в результате пожара, разместили в гостинице, оказываем им всю необходимую помощь», — написал Волков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте происшествия сейчас работают службы и правоохранительные органы.

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