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В Мозамбике крокодил утащил футболиста в реку прямо на тренировке

В провинции Тете 19-летний футболист стал жертвой нападения крокодила.

Источник: Аргументы и факты

В западной части Мозамбика, в провинции Тете, 19-летний футболист стал жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает Daily Sun.

Инцидент произошёл вечером 19 июня на футбольном поле, которое находится на берегу реки Замбези. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок второго дивизиона клуба «Атлетико Минейро де Тете», после пробежки подошёл к воде и наклонился, в этот момент на него напал крокодил.

По словам свидетелей, рептилия была огромных размеров — около пяти метров в длину. Товарищи не смогли помочь молодому человеку, и крокодил утащил его под воду. Тело погибшего пока не найдено.

Ранее в Индонезии крокодил напал на беременную женщину, когда она готовила обед на кухне, и съел её.