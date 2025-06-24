В Мозамбике крокодил утащил футболиста в реку прямо на тренировке

В западной части Мозамбика, в провинции Тете, 19-летний футболист стал жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает Daily Sun.
Инцидент произошёл вечером 19 июня на футбольном поле, которое находится на берегу реки Замбези. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок второго дивизиона клуба «Атлетико Минейро де Тете», после пробежки подошёл к воде и наклонился, в этот момент на него напал крокодил.
По словам свидетелей, рептилия была огромных размеров — около пяти метров в длину. Товарищи не смогли помочь молодому человеку, и крокодил утащил его под воду. Тело погибшего пока не найдено.
Ранее в Индонезии крокодил напал на беременную женщину, когда она готовила обед на кухне, и съел её.