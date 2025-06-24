В парке «Тайган» рассказали, кто помог спасти директора

«Когда получилось отогнать льва, и я увидела, что Олег Алексеевич жив, то какой-то парень пришел на помощь. Нужно иметь большую смелость, чтобы в такой ситуации прейти на помощь. На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек — герой», — сказала Алексагина.