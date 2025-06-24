В Усольском районе школьницу на электровелосипеде сбил «TANK»

Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП в Усольском районе, где пострадала школьница и ее отец. Оба ехали на электровелосипеде, когда в них врезался внедорожник. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.