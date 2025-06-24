В Усольском районе школьницу на электровелосипеде сбил «TANK»

Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП в Усольском районе, где пострадала школьница и ее отец. Оба ехали на электровелосипеде, когда в них врезался внедорожник. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.
Инцидент произошел на федеральной трассе «Сибирь» днем 23 июня. На кадрах видеорегистратора китайского внедорожника «TANK» видно, как автомобиль сбивает электровелосипед, который двигается в попутном направлении. В результате 53-летний водитель электровелосипеда и 15-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Госавтоинспекторы установили, что пострадавшие отец и дочь купили электровелосипед в городе Усолье-Сибирское и направились на нем домой в поселок Михайловку. Также установлено, что они были без мотошлемов, — говорится в сообщении полиции.