«На работу пошел грустным»: жена директора колледжа Архипова высказалась о трагедии

По словам жены убитого, она чувствовала, что с Архиповым происходит что-то неладное. В последнее время он был особенно подавлен. 23 июня, в день гибели, мужчина ушел на работу в плохом настроении. Наталья пыталась выяснить, что его беспокоит, однако добиться ответа не смогла.