«На работу пошел грустным»: жена директора колледжа Архипова высказалась о трагедии

Супруга, убитого в Тульской области директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, Наталья рассказала о последних днях жизни своего мужа. Подробности во вторник, 24 июня, женщина раскрыла в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
По словам жены убитого, она чувствовала, что с Архиповым происходит что-то неладное. В последнее время он был особенно подавлен. 23 июня, в день гибели, мужчина ушел на работу в плохом настроении. Наталья пыталась выяснить, что его беспокоит, однако добиться ответа не смогла.
Мать погибшего рассказала, что последний раз сын с ней связывался ближе к вечеру, 23 июня.
— Со мной вечером разговаривал, в пять часов, разговаривал спокойно, ничего, все нормально. Утром на работу пошел, жена Наташа рассказала, какой-то грустный был, спросила, что-то случилось? Он говорит: нет, ничего, все нормально, — рассказала женщина, ее слова приводит телеканал.
Об убийстве стало известно вечером 23 июня. По данным журналистов, тела с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский, находящимися рядом с городом Узловая. На Архипова и Аксенова напал неизвестный, начав стрелять по машине. Преступник смог скрыться, его личность на данный момент неизвестна.