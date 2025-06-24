Украинский политик раскрыл, начнет ли Европа производство оружия на Украине

Оружие будет завозиться на Украину в готовом виде, рассказал Николай Азаров.
Страны Европы не будут производить оружие на территории Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, оружие на Украину проще завезти, чем производить на территории страны.
«Невозможно спрятать большой завод, который будет производить ракеты или снаряды. Ну невозможно. Надо же завозить металл на этот завод. То есть подъездные пути и так далее. Логистика», — заявил Азаров. Его слова приводит РИА Новости.
Также, по его словам, Европа не будет строить заводы по производству оружия там, где его могут разбомбить. Николай Азаров считает, что логичнее и проще будет завозить готовое оружие на территорию Украины, чем производить его там.
Он отмечает, что заводы, о которых говорили, что построят там, не факт, что будут функционировать. Он заявляет, что все это «пустая болтовня» и оружие будет дальше поставляться в готовом виде.
Ранее сообщалось, что ФРГ совместно с Украиной построят заводы на территории Украины. По словам директора компании Rheinmetall Армина Паппергера на Украине уже работает один их завод.