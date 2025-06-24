Взятка Иванова и Фомина связана с поставками овощей агрокомплексу «Русское село»

Взятка Иванову, по данным следствия, была предоставлена через безналичный процентный займ в размере более 122 миллионов рублей, выданный тульским ООО «Проопт» агрокомплексу «Русское село», учредителем которого является Сергей Бородин. Кроме того, одним из предметов взятки стал уставной капитал сельскохозяйственного предприятия в размере 30 миллионов рублей.