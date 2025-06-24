Взятка Иванова и Фомина связана с поставками овощей агрокомплексу «Русское село»

Очередной эпизод взятки, связанный с бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым и предполагаемым взяткодателем Александром Фоминым, касается договора о поставках консервированных овощей агрокомплексом «Русское село». Об этом во вторник, 24 июня, сообщил представитель правоохранительных органов.
— В новом эпизоде коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом «Русское село» на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста, — говорится в сообщении.
Взятка Иванову, по данным следствия, была предоставлена через безналичный процентный займ в размере более 122 миллионов рублей, выданный тульским ООО «Проопт» агрокомплексу «Русское село», учредителем которого является Сергей Бородин. Кроме того, одним из предметов взятки стал уставной капитал сельскохозяйственного предприятия в размере 30 миллионов рублей.
Бородин уже дал показания по этому делу и обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой о расторжении договора с агрокомплексом «Русское село», передает ТАСС.
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