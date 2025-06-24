ВСУ запустили дрон «Баба Яга» по Новоукраинке, в результате погибли 15 человек, включая детей.
Украинские военные ударили дроном по мирным жителям в Новоукраинке (ДНР) за то, что те укрывали в домах российских солдат. В результате погибли 15 человек, включая детей. Об этом рассказали российским журналистам сами беженцы. Мужчина по имени Алексей Ламин рассказал, что в результате действий ВСУ он потерял почти всех своих родных. Причем дочка погибла прямо на его руках.
«У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись — это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции… И тут начал прилетать тяжелый дрон “Баба-Яга”. Он начал сбрасывать тяжелые боеприпасы. Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. В этот момент “Баба-Яга” сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли. Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них?» — поделился Ламин в разговоре с журналистами. В результате удара ВСУ по дому погибли 15 человек. Мужчина также сказал, что ВСУ узнали, что они укрывали солдат РФ после доноса от соседа.
Следственный комитет России ранее также выявил факты жестокого обращения украинских военных с мирным населением в городе Суджа Курской области в январе-феврале 2025 года. По данным ведомства украинские военнослужащие занимались мародерством, поджигали жилые дома и обстреливали здания с находящимися внутри жителями. Также источники в силовых структурах сообщили журналистам, что при отступлении в районе Часового Яра украинские военные используют мирных жителей как живой щит.