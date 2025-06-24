«Умерла на руках»: беженцы рассказали о массовых убийствах мирных граждан в ДНР со стороны ВСУ

«У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись — это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции… И тут начал прилетать тяжелый дрон “Баба-Яга”. Он начал сбрасывать тяжелые боеприпасы. Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. В этот момент “Баба-Яга” сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли. Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них?» — поделился Ламин в разговоре с журналистами. В результате удара ВСУ по дому погибли 15 человек. Мужчина также сказал, что ВСУ узнали, что они укрывали солдат РФ после доноса от соседа.