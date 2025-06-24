«Все разрушено»: что известно об ударе Ирана по многоэтажке в Израиле, где есть погибшие

По информации КСИР, атаке подверглась так называемая «киберзона», в которую входят не только офисы корпорации, но и жилые резиденции сотрудников, связанных с искусственным интеллектом и разведкой. В заявлении организации подчеркивается, что специалисты, работающие на площадке, сотрудничают с военными структурами Израиля. «Этот центр не является обычной гражданской организацией, а частью системы, поддерживающей агрессию», — говорится в сообщении КСИР. меняЦАХАЛ сообщил об ударах по более чем 35 объектам хранения и инфраструктуры для запуска ракет в районах Тебриза и Карманшаха.