«Все разрушено»: что известно об ударе Ирана по многоэтажке в Израиле, где есть погибшие

Иран ударил по офисному зданию в Израиле.
Иранская ракета влетела в многоэтажный дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Местные жители сообщают, что в результате удара здание было полностью разрушено. Погибли четверо человек, семь — получили ранения. Мэр города Рубик Данилович сообщил о контроле за ситуацией. Жители поделились впечатлениями от взрыва. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о поражении здания Microsoft, который сотрудничал с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подробнее о последствиях иранского удара, реакции власти и местных жителей, о заявленных целях КСИР и о самом городе Беэр-Шева, куда ранее уже приходилась атака Ирана — в материале URA.RU.
Удар по многоэтажке.
Иран запустил ракеты по Израилю, по всей стране звучала воздушная тревога. Одна из ракет попала в семиэтажное здание в Беэр-Шеве. В результате этого пострадали семь человек — у одного из них ранения средней тяжести, у других — легкой, один человек оказался под завалами, и четверо погибли. Об этом сообщает израильский телеканал N12.
Отмечается, что после удара загорелась парковка и автомобили. Были эвакуированы люди из этого и прилегающего зданий.
Ранее, 19 июня, сообщалось о том, что Иран ударил по зданию больницы «Сорока» в Беэр-Шеве. Оно сильно пострадало, пациентов переводили в другие больницы. Центр включает около одной тысячи больничных коек и обслуживает около миллиона жителей.
Заявление мэра.
Мэр сообщил о том, что ситуация с поврежденным иранской атакой домом держится на контролеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Мы проснулись от очередного взрыва в Беэр-Шеве. Я хочу отметить, что все находится под контролем, лишь несколько пострадавших с незначительными ранениями были эвакуированы в больницу “Сорока” и центры жизнеобеспечения муниципалитета. Я подчеркиваю, что самодисциплина людей, вошедших в охраняемые помещения, спасла жизни. Нанесен очень большой ущерб, но люди последовали указаниям командования тыла и спаслись сами “, — рассказал мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович в беседе с израильским телеканалом N13.
Он добавил, что в настоящее время проводится работа по сбору людей, осмотру домов и поиску решений по случившемуся. На месте работают юристы, психологи, аварийные службы и службы безопасности. Он также заявил, что все находится под контролем.
Один из прибывших медиков рассказал, что на месте были созданы два пункта для оказания помощи пострадавшим. Спасатели проводят обыски в разрушенном здании для поиска жертв.
Рассказ жителей.
Жители сообщали о том, что здание было полностью разрушеноФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Местные жители сообщают, что дом, который «был полностью стеклянным и алюминиевым», полностью разрушился. «Дома нет, все разрушено», — сказал местный житель. Его слова передает израильское издание Ynet.
Отмечается, что удар вызывал большой хаос. «Мы спали на командном пункте Все было нормально — и вдруг раздался сильный грохот. Повсюду была пыль, слышался запах гари Я вышел на улицу и был потрясен», — сказал Джордан в беседе с изданием.
«Мы только что зашли в полицейский участок, и там раздался сумасшедший грохот. Окно вылетело мне в лицо. Я открыл дверь, и там было темно. Весь дом стеклянный, все разбито — дома нет», — сказал местный житель, который наблюдал за взрывом со стороны.
«Мы вышли, когда нам сказали выбираться, мы едва смогли открыть дверь. Весь потолок, коридор и двери разлетелись, мы были заблокированы. Ни окон, ни дверей, все комнаты разрушены Все же, мы совершили чудо-побег, но дом разрушен. Единственное, что мы взяли, были мы сами», — отметил Тоби Навон.
Цель удара.
Ракета была запущена КСИР по зданию MicrosoftФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на израильский центр компании Microsoft в Беэр-Шеве. Данные КСИР передает израильский Ynet и иранское информагентство Mehr. Объект стал целью из-за тесного сотрудничества с военными Израиля и поддержки агрессивных операций Израиля.
По информации КСИР, атаке подверглась так называемая «киберзона», в которую входят не только офисы корпорации, но и жилые резиденции сотрудников, связанных с искусственным интеллектом и разведкой. В заявлении организации подчеркивается, что специалисты, работающие на площадке, сотрудничают с военными структурами Израиля. «Этот центр не является обычной гражданской организацией, а частью системы, поддерживающей агрессию», — говорится в сообщении КСИР. меняЦАХАЛ сообщил об ударах по более чем 35 объектам хранения и инфраструктуры для запуска ракет в районах Тебриза и Карманшаха.
О Беэр-Шеве.
Город Беэр-Шева находится на севере пустыни Негев, на расстоянии 108 километров от Иерусалима и 109 километров от Тель-Авива. Численность населения по состоянию на 2020 год составляет около 220 тысяч человек, при этом примерно четверть жителей — выходцы из стран СНГ.
Археологический памятник, библейская Вирсавия (Тель-Беэр-Шева), расположен к северо-западу от современной городской черты; в 2005 году этот объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поселение было разрушено в VIII веке до нашей эры.
Современный город был основан в 1900 году во времена Османской империи. В ходе Первой мировой войны, в 1917 году, в окрестностях Беэр-Шевы произошло крупное сражение, итогом которого стало установление британского контроля над Палестиной.
Беэр-Шева является административным центром Южного округа ИзраиляФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
С 1948 года Беэр-Шева входит в состав государства Израиль и служит административным центром Южного округа. В городе функционируют различные образовательные и медицинские учреждения, включая Университет имени Бен-Гуриона и больницу «Сорока», которая занимает второе место по величине среди медицинских учреждений страны. Здесь также расположены окружной суд, городской театр и региональные представительства различных государственных ведомств. Беэр-Шева является значимым культурным и промышленным центром. Через город проходят железнодорожные линии и основные автотрассы, соединяющие Негев с центральными регионами Израиля.
В 20 километрах от города, на авиабазе Хацерим в пустыне Негев, находится Музей ВВС Израиля. Основанный в 1977 году, музей открыт для посещения с 1991 года. Его экспозиция включает самолеты израильских и зарубежных военно-воздушных сил, а также зенитное вооружение. Сотрудниками музея выступают военнослужащие ВВС Израиля. В числе экспонатов — советский истребитель МиГ-21, разработанный КБ Микояна и Гуревича, который был тайно вывезен из Ирака в ходе операции «Алмаз», проведенной Моссадом с целью получения образца самого современного на тот момент советского военного самолета. Операция стала возможной благодаря содействию иракского перебежчика Мунира Редфа.