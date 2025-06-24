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Задержан подозреваемый в убийстве главы колледжа и адвоката в Тульской области

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в СУ СК по региону.

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в СУ СК по региону.

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