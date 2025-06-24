Задержан подозреваемый в убийстве главы колледжа и адвоката в Тульской области

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в СУ СК по региону.
Новость дополняется.
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в СУ СК по региону.
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в СУ СК по региону.
Новость дополняется.