В Красноярске во время шторма крыша упала на автомобиль депутата

3 июня в Красноярске во время шторма произошло ЧП: кусок крыши упал на три автомобиля, среди которых оказалась и машина депутата Горсовета Ивана Петрова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам депутата, крыша соседнего здания обрушилась прямо на его автомобиль, пролетев расстояние около 15−20 метров. Она врезалась в здание его компании и затем упала на припаркованные машины. Петров отметил, что изначально переживал за состояние автомобиля из-за града, но ситуация оказалась гораздо серьезнее.
Напомним, что крупный град внезапно обрушился на Красноярск днем 23 июня.
Ранее мы рассказывали, что в Красноярске депутат потребовал отставки министра здравоохранения.