В Красноярске во время шторма крыша упала на автомобиль депутата

По словам депутата, крыша соседнего здания обрушилась прямо на его автомобиль, пролетев расстояние около 15−20 метров. Она врезалась в здание его компании и затем упала на припаркованные машины. Петров отметил, что изначально переживал за состояние автомобиля из-за града, но ситуация оказалась гораздо серьезнее.