Подругу успели спасти, а ее нет: стали известны подробности трагедии на реке Уссури

Сообщается, что погибшая пошла искупаться вместе со своей 11-летней подругой в притоке реки. Но из-за сильного течения обеих начало тянуть под воду. Пытаясь спастись, дети зацепились за дерево и стали звать на помощь. Крики услышал местный рыбак. Он поспешил к подросткам и сумел вытащить младшую девочку. Старшую спасти не удалось: ее унесло течением, и она исчезла под водой.