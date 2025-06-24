Подругу успели спасти, а ее нет: стали известны подробности трагедии на реке Уссури

В Лесозаводске утонула 13-летняя девочка в реке Уссури. Спасатели и волонтеры уже организовали поиски, однако сейчас стали известны подробности трагедии, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморскому краю.
Сообщается, что погибшая пошла искупаться вместе со своей 11-летней подругой в притоке реки. Но из-за сильного течения обеих начало тянуть под воду. Пытаясь спастись, дети зацепились за дерево и стали звать на помощь. Крики услышал местный рыбак. Он поспешил к подросткам и сумел вытащить младшую девочку. Старшую спасти не удалось: ее унесло течением, и она исчезла под водой.
В поисках участвуют сотрудники МЧС, волонтеры и специалисты из краевой противопожарной службы. Также собираются привлечь водолазов.
Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах, особенно в участках с быстрым течением, крайне опасно. Родителям настоятельно рекомендуют не допускать нахождения детей у воды без присмотра.
Также хотим напомнить, что недавно нашли тела утонувших 14-летнего подростка на Чайке и 16-летнего школьника в реке Большая Уссурка.