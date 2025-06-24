Блогер из Иркутска, пожелавшая смерти бойцам СВО, пожаловалась Бастрыкину

Блогер из Иркутска Мария Махмутова, которая ранее желала смерти всем участникам специальной военной операции, обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину — она попросила в своем личном блоге организовать проверку по факту ее «незаконного задержания».
По словам Махмутовой, сотрудники полиции обманом заманили ее в отделение. Кроме того, она пожаловалась на ухудшение состояния здоровья и отсутствие какой-либо медицинской помощи.
Блогер была недовольна и тем, что ей пришлось провести в СК порядка восьми часов. Также женщина утверждает, что за время пребывания там она получила телесные повреждения, которые намерена зафиксировать.
По ее словам, ей необоснованно предъявили обвинения по двум статьям.
Блогерша ранее опубликовала видеоролик, в котором назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться». Кроме того, она пообещала «выпить вина» в случае, если все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, «сдохнут завтра». После этого Следственный комитет начал проверку.