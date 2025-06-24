В Тайшетском районе водитель «Тойоты Короллы» разбился насмерть

Смертельная авария произошла в Тайшетском районе вечером 23 июня. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области, случилось все на автомобильной дороге «Тайшет — Чуна — Братск».
— По предварительной информации, 40-летний водитель «Тойоты Короллы», двигаясь со стороны поселка Квиток в направлении поселка Чунский, не справился с управлением и слетел с дороги, — рассказывают в агентстве.
Госавтоинспекторы выяснили, что мужчина сел за руль без водительского удостоверения, ко всему прочему не пристегнулся ремнем безопасности. Это и привело к трагедии — он погиб на месте еще до приезда кареты скорой помощи.
Сейчас полиция проводит проверку, во время которой выяснит все обстоятельства случившегося. Жителям региона напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Садиться за руль можно только после получения прав.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять детей пострадали в авариях за неделю с 16 по 22 июня в Иркутске и районе.