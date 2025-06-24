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В Тайшетском районе водитель «Тойоты Короллы» разбился насмерть

40-летний мужчина не совладал с управлением, из-за чего слетел с дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельная авария произошла в Тайшетском районе вечером 23 июня. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области, случилось все на автомобильной дороге «Тайшет — Чуна — Братск».

— По предварительной информации, 40-летний водитель «Тойоты Короллы», двигаясь со стороны поселка Квиток в направлении поселка Чунский, не справился с управлением и слетел с дороги, — рассказывают в агентстве.

Госавтоинспекторы выяснили, что мужчина сел за руль без водительского удостоверения, ко всему прочему не пристегнулся ремнем безопасности. Это и привело к трагедии — он погиб на месте еще до приезда кареты скорой помощи.

Сейчас полиция проводит проверку, во время которой выяснит все обстоятельства случившегося. Жителям региона напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Садиться за руль можно только после получения прав.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять детей пострадали в авариях за неделю с 16 по 22 июня в Иркутске и районе.