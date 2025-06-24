В Башкирии злостная нарушительница ПДД заплатит штраф в двукратном размере

По данным региональной службы судебных приставов, нарушение Правил дорожного движения стало для жительницы Бижбулякского района привычным делом: она накопила 23 «письма счастья» на общую сумму 44 тысячи рублей. Оплачивать их она не спешила. Тогда документы передали на исполнение в службу судебных приставов.
Было возбуждено 23 исполнительных производства о взыскании штрафов в отношении 38-летней женщины. Должница не исполнила требование постановлений в предусмотренные законом сроки. Судебный пристав-исполнитель привлек женщину к административной ответственности: суд вынес наказание в виде штрафа в двукратном размере по каждому исполнительному производству.