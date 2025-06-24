В Башкирии злостная нарушительница ПДД заплатит штраф в двукратном размере

По данным региональной службы судебных приставов, нарушение Правил дорожного движения стало для жительницы Бижбулякского района привычным делом: она накопила 23 «письма счастья» на общую сумму 44 тысячи рублей. Оплачивать их она не спешила. Тогда документы передали на исполнение в службу судебных приставов.