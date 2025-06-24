Жителя Атырау жестоко избили из-за долга в 30 тысяч тенге

По словам супруги пострадавшего, нападавший — бывший коллега ее мужа, он задолжал супругу 30 тысяч тенге.
«Муж увидел его у дома и попросил вернуть долг. В ответ тот набросился с кулаками», — рассказала женщина.
От побоев пострадавший получил тяжелую травму пищевода, начался медиастинит. Сейчас он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ.
Как рассказала жена пострадавшего, нападение произошло на глазах у детей. У дочери начались судороги, сын сильно испугался — у него проблемы с сердцем.
В полиции сообщили, что дело возбуждено 18 июня. Подозреваемый, мужчина 1985 года рождения, задержан. Назначена экспертиза, по ее результатам примут окончательное решение.