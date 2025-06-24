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В Подмосковье обнаружен цех по производству наркотиков

Нарколабораторию обнаружили сотрудники полиции в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.

Нарколабораторию обнаружили сотрудники полиции в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.

Как стало известно «МК», 34-летний житель одной из стран Прибалтики согласился на предложение, поступившее по мессенеджеру — приехать в Подмосковье, поселиться в заранее арендованный дом и заняться производством запрещенных веществ. Технологию производства он также получал от своего куратора. По информации руководителя Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, в ходе обыска в доме изъяты различные ёмкости с веществами, электронные весы, оборудование для смешивания и упаковки, а также 3 пластиковых контейнера с порошкообразным веществом, который является производным наркотического средства N-метилэфедрона массой 11 килограммов.