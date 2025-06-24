Над Россией отразили атаку десятков беспилотников

«В течение прошедшей ночи уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотников», — отметили в военном ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале министерства. Из них 14 беспилотников сбили над территорией Курской области. Еще два беспилотника сбиты в воздушном пространстве Московского региона, по одному уничтожено в Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областях.