В Челябинске мужчина арендовал VR-шлемы и сдал их в комиссионку

За помощью к правоохранителям обратился житель Калининского района и заявил, что у него арендовал два VR-шлема некий мужчина. Однако после истечения указанного срока оборудование он не вернул и на связь выходил. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.