Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске мужчина арендовал VR-шлемы и сдал их в комиссионку

Его задержали по подозрению в мошенничестве.

В Челябинске сотрудники полиции задержали молодого мужчину по подозрению в мошенничестве со шлемами виртуальной реальности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

За помощью к правоохранителям обратился житель Калининского района и заявил, что у него арендовал два VR-шлема некий мужчина. Однако после истечения указанного срока оборудование он не вернул и на связь выходил. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.

Оперативники нашли и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за такое же преступление 25-летний челябинец. Выяснилось, что шлемы он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.