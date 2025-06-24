В Челябинске мужчина арендовал VR-шлемы и сдал их в комиссионку

В Челябинске сотрудники полиции задержали молодого мужчину по подозрению в мошенничестве со шлемами виртуальной реальности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
За помощью к правоохранителям обратился житель Калининского района и заявил, что у него арендовал два VR-шлема некий мужчина. Однако после истечения указанного срока оборудование он не вернул и на связь выходил. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.
Оперативники нашли и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за такое же преступление 25-летний челябинец. Выяснилось, что шлемы он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.