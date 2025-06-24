Мужчина погиб на пожаре в Черемхово

Пожар произошёл в одной из квартир одноэтажного 12-квартирного дома в переулке Киевский. Пожарных вызвали соседи, которые ночью проснулись от запаха дыма. Один из них проник в горящую квартиру через окно и с помощью огнетушителя попытался потушить пламя. Ему помогли прибывшие пожарные.