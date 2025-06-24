Мощные насосы доставили на Енисей для откачки нефтепродуктов после двух аварий

В минувшую субботу стало известно о повторном разливе нефтепродуктов из топливных баков судна. Инцидент произошел при попытке поднять судно, чтобы доставить его в ремонтные доки.
«Из Тюмени доставили четыре мощных насоса для эффективной откачки нефтесодержащих продуктов из машинного отделения», — сообщил глава района Юрий Озерских.
В акваторию завезли также дополнительный запас сорбентов для очистки воды в зоне боновых заграждений. Его хватит еще на 10 дней. Спасатели и речники продолжают следить за состоянием реки.
По словам главы района, одна из главных задач сейчас заключается в обеспечении плавучести затонувшего теплохода и его эвакуации с Казачинских порогов во избежание новых разливов.