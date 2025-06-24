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Мощные насосы доставили на Енисей для откачки нефтепродуктов после двух аварий

Четыре мощных насоса привезли из Тюмени в Казачинский район Красноярского края для ликвидации последствий аварии на Енисее, где 8 июня из получившего пробоину теплохода в реку вылилось 30 тонн топлива.

Источник: Российская газета

В минувшую субботу стало известно о повторном разливе нефтепродуктов из топливных баков судна. Инцидент произошел при попытке поднять судно, чтобы доставить его в ремонтные доки.

«Из Тюмени доставили четыре мощных насоса для эффективной откачки нефтесодержащих продуктов из машинного отделения», — сообщил глава района Юрий Озерских.

В акваторию завезли также дополнительный запас сорбентов для очистки воды в зоне боновых заграждений. Его хватит еще на 10 дней. Спасатели и речники продолжают следить за состоянием реки.

По словам главы района, одна из главных задач сейчас заключается в обеспечении плавучести затонувшего теплохода и его эвакуации с Казачинских порогов во избежание новых разливов.