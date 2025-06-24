Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва

Трагедия произошла 23 июня. Максим К., являющийся индивидуальным предпринимателем в сфере продажи технической соли, пригласил Архипова и Аксенова встретиться под предлогом передачи денег. Во время поездки в автомобиле по дороге между поселками Майский и Роткинский он произвел выстрелы в головы своих знакомых, после чего скрылся. Тела Архипова и Аксенова были обнаружены в автомобиле на трассе недалеко от города Узловая.