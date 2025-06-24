Полицейские Тольятти изъяли более 500 граммов наркотиков у 19-летнего приезжего

В Тольятти полицейские задержали 19-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В съемной квартире у него обнаружили более 500 граммов синтетического вещества.
Молодой человек, ранее не судимый, признался, что приобрёл наркотики через интернет и планировал распространять их в городе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По решению суда он заключён под стражу.
Как сообщают в региональном ГУ МВД, сейчас полиция выясняет возможную причастность задержанного к другим преступлениям и каналы поставки наркотиков в Тольятти.
Ранее в Отрадном местного жителя задержали за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
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