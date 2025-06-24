Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Тольятти изъяли более 500 граммов наркотиков у 19-летнего приезжего

В Тольятти полицейские задержали 19-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В Тольятти полицейские задержали 19-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В съемной квартире у него обнаружили более 500 граммов синтетического вещества.

Молодой человек, ранее не судимый, признался, что приобрёл наркотики через интернет и планировал распространять их в городе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По решению суда он заключён под стражу.

Как сообщают в региональном ГУ МВД, сейчас полиция выясняет возможную причастность задержанного к другим преступлениям и каналы поставки наркотиков в Тольятти.

Ранее в Отрадном местного жителя задержали за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.