Богомаз: обрушившийся 1 июня на поезд мост весил около 800 тонн

Автомобильный мост, обрушившийся в Брянской области на железнодорожные пути в ночь на 1 июня, весил около 800 тонн. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава региона Александр Богомаз.
«Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21:30 движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было тоже разрушено», — рассказал губернатор во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Происшествие с мостом случилось в Выгоничском районе региона. Его обломки упали на проходивший внизу пассажирский поезд, направлявшийся из Климова в Москву. В результате вагоны сошли с рельсов, семь человек погибли и 165 пострадали. Следственный комитет РФ заявил, что мост был подорван.