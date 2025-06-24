Богомаз: обрушившийся 1 июня на поезд мост весил около 800 тонн

«Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21:30 движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было тоже разрушено», — рассказал губернатор во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).