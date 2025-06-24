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В квартире на Кубинской нашли тело мужчины

В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Следователи работали на месте предположительного убийства в Московском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

К полицейским накануне обратился мужчина с информацией о том, что его знакомый напал с ножом на человека. В квартире на Кубинской улице обнаружили тело с ранением шеи.

Проводится работа по фиксации следов, обнаружению и изъятию доказательств на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причины смерти погибшего.

пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу