«Лев не хотел нападать»: в парке «Тайган» раскрыли детали ЧП с директором

Лев изначально не хотел нападать на Зубкова, все произошедшее — случайность, рассказали представители парка.
Нападение льва на директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова — это просто случайность. Об этом заявила официальный представитель зоопарка Татьяна Алексагина, подчеркнув, что изначально животное не хотело нападать на мужчину, однако потом лев испугался громкого звука.
«Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чем-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг», — пояснила представитель сафари-парка. Ее слова передает РИА Новости.
Женщина также рассказала, что в результате инцидента Зубков получил два укуса в область шеи сзади, а также был ранен когтем на ноге и под левым ребром. Алексагина отметила, что ситуация могла закончиться значительно хуже, однако жизненно важные органы директора не пострадали. Представитель парка также отметила героизм одного из посетителей, который не побоялся помочь женщине эвакуировать с места раненого Зубкова.
Нападение на директора зоопарка произошло 22 июня. Сам мужчина выжил, но получил тяжелые ранения. В настоящий момент его состояние стабильное. Журналистам рассказали, что большинство львов и тигров в парке с рождения знакомы с Зубковым, а сам он часто лично ухаживает за животными. Нападение льва на него как раз произошло во время кормления. Также сообщалось, что именно Алексагина отогнала разъяренного зверя от Зубкова при помощи веника и ведра.