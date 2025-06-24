«Лев не хотел нападать»: в парке «Тайган» раскрыли детали ЧП с директором

Нападение на директора зоопарка произошло 22 июня. Сам мужчина выжил, но получил тяжелые ранения. В настоящий момент его состояние стабильное. Журналистам рассказали, что большинство львов и тигров в парке с рождения знакомы с Зубковым, а сам он часто лично ухаживает за животными. Нападение льва на него как раз произошло во время кормления. Также сообщалось, что именно Алексагина отогнала разъяренного зверя от Зубкова при помощи веника и ведра.