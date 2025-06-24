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Полиция ищет подозреваемых в избиении 18-летнего парня у ТЦ в Колпино

После ЧП в Северной столице решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

17 июня в полицию поступила тревожная телефонограмма из больницы в Колпинском районе. Медики заявили, что к ним в состоянии средней степени тяжести доставили 18-летнего парня, у которого диагностировали побои. Правоохранители начали разыскивать подозреваемых в нападении на него. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— По предварительной информации, неизвестные избили молодого человека у входа в торговый центр, расположенный в доме 36 на Пролетарской улице, — пояснили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разбирательство продолжается.