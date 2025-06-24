Shot: «Находкинского Чикатило» этапировали в СИЗО Владивостока

Тогда два расчлененных тела были обнаружены недалеко от заброшенных зданий бывшего профтехучилища № 46, а останки еще двух жертв, убитых в квартире Кротова, были найдены в лесополосе в районе станции Голубовка. В 1997 году, при задержании Кротова, в его квартире обнаружили предметы со следами крови, а сам он написал явку с повинной, признавшись в убийстве двух девушек у себя дома. В ходе следствия, как указано в материалах дела, он указал места захоронения останков двух жертв и показал, где оставил части тел в районе Находкинского завода КПД-80. Кротову были предъявлены обвинения по множеству статей, включая убийство, растление несовершеннолетних и изготовление детской порнографии.