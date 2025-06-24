Shot: «Находкинского Чикатило» этапировали в СИЗО Владивостока

Вадим Кротов, известный как «находкинский Чикатило», отбывавший пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», был переведен в СИЗО Владивостока, где подал жалобу на следователей, занимавшихся его делом 26 лет назад. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Shot.
58-летний Кротов, находившийся под наблюдением психиатра в колонии, заявил о своей невиновности и потребовал пересмотра материалов дела, утверждая, что приговор был вынесен необоснованно. По информации источников, он отрицает причастность к убийствам и расчленению четырех девушек в Находке в 1990-х годах.
Тогда два расчлененных тела были обнаружены недалеко от заброшенных зданий бывшего профтехучилища № 46, а останки еще двух жертв, убитых в квартире Кротова, были найдены в лесополосе в районе станции Голубовка. В 1997 году, при задержании Кротова, в его квартире обнаружили предметы со следами крови, а сам он написал явку с повинной, признавшись в убийстве двух девушек у себя дома. В ходе следствия, как указано в материалах дела, он указал места захоронения останков двух жертв и показал, где оставил части тел в районе Находкинского завода КПД-80. Кротову были предъявлены обвинения по множеству статей, включая убийство, растление несовершеннолетних и изготовление детской порнографии.
В 1999 году суд приговорил его к пожизненному заключению, а в 2001 году он был отправлен в «Черный дельфин». Также стало известно, что квартира, в которой совершались преступления, была продана старшей сестрой Кротова, Ларисой, и теперь в ней проживает семья, осведомленная об истории жилья и нынешнем местонахождении его бывшего владельца, передает Telegram-канал.
Ранее замоскворецкий суд Москвы отклонил ходатайство известного преступника Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, о переводе из исправительной колонии строгого режима «Полярная сова» в колонию Мордовии.