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В Алматинской области мать утонула, спасая сына

На реке Талгарка 10-летний мальчик из Алматы сорвался в воду, и его мать, не раздумывая, бросилась за ним, пытаясь спасти сына, передает BAQ.KZ. со ссылкой на «Седьмой канал».

Оба исчезли под водой — мать вскоре нашли мёртвой, а тело ребенка до сих пор не обнаружено.

Как сообщает «Седьмой канал», трагедия произошла буквально за считаные минуты. Женщина, проявив героизм и материнскую самоотверженность, бросилась в холодную бурную реку, но течение оказалось слишком сильным.

Спасатели нашли тело женщины вскоре после происшествия. Поиски мальчика продолжаются: около 70 человек участвуют в операции, задействовано 18 единиц техники. К спасателям присоединились волонтёры и местные жители, прочесывающие русло реки в сторону плотины.