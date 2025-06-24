Российские войска вошли в населенный пункт Серебрянка в ДНР

Передовые отряды закрепляются на новых позициях.
Российские военные подразделения вошли в населенный пункт Серебрянка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, передовые отряды закрепляются на новых позициях.
В настоящее время российские войска ведут активные боевые действия по вытеснению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Серебрянки. Населенный пункт имеет важное тактическое значение на северском направлении.