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Российские войска вошли в населенный пункт Серебрянка в ДНР

Российские военные подразделения вошли в населенный пункт Серебрянка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Передовые отряды закрепляются на новых позициях.

Российские военные подразделения вошли в населенный пункт Серебрянка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, передовые отряды закрепляются на новых позициях.

В настоящее время российские войска ведут активные боевые действия по вытеснению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Серебрянки. Населенный пункт имеет важное тактическое значение на северском направлении.