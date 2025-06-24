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Число жертв удара Ирана по зданию в Беэр-Шеве выросло до четырех

Служба скорой помощи Израиля сообщила, что в результате инцидента пострадали более 20 человек.

Число жертв ракетного удара по югу Израиля выросло до четырех, сообщила израильская служба скорой помощи.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали более 20 человек, в том числе у двоих ранения средней степени тяжести.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ракетных ударах с территории Ирана. Сообщалось, что израильские военные отражают удары.

По данным The Times of Israel, Иран запустил по югу Израиля шесть ракет.

Сообщалось, что ракета попала в многоэтажный дом в городе Беэр-Шеве. Отмечалось, что погибли три человека.