Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова утром во вторник, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«В целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов в аэропорту Тамбов были введены временные ограничения на их прибытие и отправление», — сообщается в официальном заявлении.
Ранее KP.RU сообщал, что временные ограничения на работу были введены в аэропорту Тамбова в ночь на субботу, 21 июня, для обеспечения безопасности гражданского воздушного транспорта.
Тем временем в Минобороны сообщили, что над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбиты 23 беспилотника в ночь на 21 июня. Это произошло в течение двух часов.