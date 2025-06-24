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Губернатор Воробьев опубликовал кадры с места падения обломков БПЛА в Красногорске

Глава Московской области Андрей Воробьев выложил кадры с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Красногорске. Фотографии во вторник, 24 июня, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава Московской области Андрей Воробьев выложил кадры с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Красногорске. Фотографии во вторник, 24 июня, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью вражеский беспилотник влетел в жилой дом на улице Народного ополчения.

— Загорелась квартира на 17-м этаже. Пострадали два человека, — добавил глава региона.

Так, осколочные ранения рук и ног получил 34-летний мужчина, врачи оперативно доставили его в больницу. Его состояние стабильное. Также медики госпитализировали беременную женщину на 29-й неделе — у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

В квартире, куда влетел дрон, неожиданно начался пожар. Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей, уточнил Воробьев в публикации.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) той же ночью уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России.

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