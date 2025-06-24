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Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа и адвоката

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве двух человек, сообщили в региональном управлении СКР. В ведомстве подтвердили информацию СМИ о личностях погибших.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении СКР сказано, что в понедельник утром в поселке Майский Узловского района прохожие заметили стоявший на дороге автомобиль. В салоне находились тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались «директор одного из образовательных учреждений» и адвокат местной адвокатской коллегии, сообщили в следствии. СМИ ранее со ссылкой на источники писали, что один из погибших — глава новомосковского колледжа олимпийского резерва, второй — его адвокат.

По версии СКР, 23 июня «новомосковский предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей», под предлогом передачи денег предложил кредиторам встретиться. Находясь на заднем сиденье автомобиля, подозреваемый «произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа», после чего скрылся с места преступления.

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Он задержан, в ближайшее время состоится допрос.