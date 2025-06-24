Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа и адвоката

В сообщении СКР сказано, что в понедельник утром в поселке Майский Узловского района прохожие заметили стоявший на дороге автомобиль. В салоне находились тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались «директор одного из образовательных учреждений» и адвокат местной адвокатской коллегии, сообщили в следствии. СМИ ранее со ссылкой на источники писали, что один из погибших — глава новомосковского колледжа олимпийского резерва, второй — его адвокат.