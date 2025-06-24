Силовики пресекли очередную попытку введения в оборот фальшивых долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 24 июня). В Наманганской области предотвращена очередная попытка сбыта крупной партии поддельной валюты. В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре, СГБ и таможни, задержан гражданин, который пытался продать поддельные 20 000 долларов за настоящие 14 000 долларов. При передаче первой партии фальшивых купюр — 8 000 долларов номиналом по 100 — он был задержан с поличным.