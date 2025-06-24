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Силовики пресекли очередную попытку введения в оборот фальшивых долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 24 июня). В Наманганской области предотвращена очередная попытка сбыта крупной партии поддельной валюты. В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре, СГБ и таможни, задержан гражданин, который пытался продать поддельные 20 000 долларов за настоящие 14 000 долларов. При передаче первой партии фальшивых купюр — 8 000 долларов номиналом по 100 — он был задержан с поличным.

Источник: Vaib.Uz

В ходе продолжения операции был задержан его сообщник, у которого изъяли дополнительные 6 000 поддельных долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса — «Изготовление или сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг». Следственные действия продолжаются.

Отметим, что это уже не первый случай за последнее время. Мошенники активно пытаются ввести в оборот поддельные купюры, пользуясь привычкой узбекистанцев совершать крупные сделки с продажей автомобилей, недвижимости или бытовой техники в долларах.

Поэтому будьте особенно осторожными при получении наличных валютных средств. Лучше всего проверять купюры в банках — большинство финансовых учреждений предлагают такую услугу.

Важно помнить: даже если вы не знали, что получили фальшивые деньги, их дальнейшее распространение всё равно может повлечь за собой ответственность.