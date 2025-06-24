Силовики пресекли очередную попытку введения в оборот фальшивых долларов

В ходе продолжения операции был задержан его сообщник, у которого изъяли дополнительные 6 000 поддельных долларов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса — «Изготовление или сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг». Следственные действия продолжаются.
Отметим, что это уже не первый случай за последнее время. Мошенники активно пытаются ввести в оборот поддельные купюры, пользуясь привычкой узбекистанцев совершать крупные сделки с продажей автомобилей, недвижимости или бытовой техники в долларах.
Поэтому будьте особенно осторожными при получении наличных валютных средств. Лучше всего проверять купюры в банках — большинство финансовых учреждений предлагают такую услугу.
Важно помнить: даже если вы не знали, что получили фальшивые деньги, их дальнейшее распространение всё равно может повлечь за собой ответственность.